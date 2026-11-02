El Sevilla – Alavés se juega el viernes 6 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Sevilla – Alavés

Sevilla – Alavés Competición: LaLiga, jornada 12

LaLiga, jornada 12 Fecha: viernes 6 de noviembre

viernes 6 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga

El Sevilla se enfrenta al Alavés en la jornada 12 de LaLiga, buscando mejorar su posición en la tabla. Actualmente, el Sevilla ocupa el 6º lugar con 17 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 17 goles y recibido 19. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado una victoria, un empate y ha sufrido tres derrotas. Por su parte, el Alavés se encuentra en la 10ª posición con 12 puntos, con un balance de 15 goles a favor y 17 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Alavés no ha conseguido ninguna victoria, acumulando dos empates y tres derrotas.

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Así llegan los equipos

Sevilla: 6º con 17 puntos en 11 partidos (17 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-V-D-E-D)

Alavés: 10º con 12 puntos en 11 partidos (15 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: D-E-D-D-E)

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