El Consejo de Gobierno de Ceuta ha aprobado la concesión de una subvención nominativa de 426.474 euros al Obispado de Cádiz y Ceuta. Este apoyo económico está destinado a financiar la segunda fase de las obras de rehabilitación parcial del Santuario de Nuestra Señora de África.

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El Santuario de Nuestra Señora de África es uno de los edificios más representativos del patrimonio histórico, artístico y religioso de la ciudad, lo que subraya la importancia de esta inversión para su preservación.

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Con esta subvención, el Gobierno cefutí reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio cultural de Ceuta, garantizando la continuidad de las obras necesarias para mantener este emblemático lugar en óptimas condiciones.

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