El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta ha denunciado que se ha prohibido el acceso a la plaza de África a ciertas personas. Según la organización, el criterio podría ser el color de piel o el credo religioso de los afectados.

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MDyC critica la presencia de un gran despliegue de policías nacionales, señalando al delegado del Gobierno en Ceuta por dar órdenes de restringir el acceso a esta plaza pública. Expresan su preocupación por estas restricciones en una convocatoria realizada por un agitador social.

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Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

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