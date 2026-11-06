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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha sido recibido esta mañana por la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, durante su visita a la ciudad andaluza.

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Este encuentro se enmarca en un contexto de agradecimiento hacia Jerez por ceder su lugar en el Comité de las Regiones, destacando la importancia de mantener y fortalecer la relación entre ambas localidades.

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La cita sirvió para estrechar lazos y explorar futuras colaboraciones, reflejando el compromiso de Ceuta con Jerez y la voluntad de continuar trabajando juntos en proyectos de interés mutuo.