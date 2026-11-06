El Consejo de Gobierno ha aprobado distintas medidas de apoyo al tejido empresarial y comercial de Ceuta, con una dotación conjunta de hasta 658.739 euros.

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Estas medidas tienen el objetivo de favorecer la inversión, impulsar nuevos proyectos y compensar las dificultades que atraviesan los establecimientos comerciales afectados por las obras de remodelación de Teniente Coronel Gautier.

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La inyección económica responde a la necesidad de respaldar a los comercios y fomentar un ambiente propicio para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en la ciudad autónoma.

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