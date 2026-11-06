El Consejo de Gobierno de Ceuta ha aprobado la concesión de una subvención adicional de 1,35 millones de euros a la Agrupación Deportiva Ceuta FC. Esta financiación se destinará a cubrir los gastos extraordinarios de la temporada 2025/2026.

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Además de este acuerdo en el ámbito deportivo, el Consejo ha abordado nuevas medidas en materia educativa y de transformación digital, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de nuestra ciudad.

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La aprobación de estas medidas se enmarca en los esfuerzos por fortalecer tanto el deporte local como la educación y la digitalización en la comunidad ceutí.

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