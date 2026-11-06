El IBEX 35 cerró este viernes, 6 de noviembre de 2026, en 19.369,50 puntos, con una caída de 116,50 puntos, el 0,60%, en la bolsa española. El índice terminó por debajo de los 19.486,00 puntos de la sesión anterior, según Yahoo Finance.

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Cómo cerró el IBEX 35

El selectivo abrió en 19.259,70 puntos y se movió durante la sesión entre un mínimo de 19.127,10 y un máximo de 19.408,60 puntos. El cierre quedó por encima de la apertura, pero por debajo del nivel alcanzado al término de la jornada anterior.

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La diferencia entre el máximo y el mínimo intradía fue de 281,50 puntos. El valor final se situó 39,10 puntos por debajo del máximo y 242,40 por encima del mínimo.

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Datos de la sesión

Apertura: 19.259,70 puntos.

19.259,70 puntos. Máximo: 19.408,60 puntos.

19.408,60 puntos. Mínimo: 19.127,10 puntos.

19.127,10 puntos. Cierre: 19.369,50 puntos.

19.369,50 puntos. Variación: -116,50 puntos, un -0,60%.

Evolución de la semana

El cierre del viernes quedó 411,70 puntos por encima del registrado el lunes 2 de noviembre, cuando el índice terminó en 18.957,80 puntos. La diferencia entre ambos cierres fue del 2,17%.

En las cinco sesiones, el IBEX 35 cerró en su nivel más bajo el martes, con 18.807,20 puntos, y en el más alto el jueves, con 19.486,00 puntos. El miércoles había terminado en 19.370,90 puntos, apenas 1,40 puntos por encima del cierre del viernes.

Los cinco cierres

Lunes 2 de noviembre: 18.957,80 puntos.

18.957,80 puntos. Martes 3 de noviembre: 18.807,20 puntos.

18.807,20 puntos. Miércoles 4 de noviembre: 19.370,90 puntos.

19.370,90 puntos. Jueves 5 de noviembre: 19.486,00 puntos.

19.486,00 puntos. Viernes 6 de noviembre: 19.369,50 puntos.

El índice retrocedió el martes respecto al cierre del lunes y avanzó en las dos sesiones siguientes. El descenso del viernes interrumpió esa secuencia de dos jornadas de subidas.

Euríbor y mercados

El euríbor es un tipo de referencia utilizado en el cálculo de intereses de productos financieros, entre ellos las hipotecas a tipo variable. Su evolución forma parte del contexto de los tipos de interés, junto con el seguimiento de los mercados bursátiles.

En la última sesión de la semana, el IBEX 35 terminó por debajo del cierre del jueves, aunque mantuvo un nivel superior al del lunes, según las cotizaciones de Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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