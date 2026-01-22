El Real Betis visita este jueves al líder de la liga griega en un duelo crucial para asegurar el acceso directo a octavos de final. Los verdiblancos, invictos en Europa, se enfrentan a un PAOK que no conoce la derrota en su estadio en esta competición.

El Real Betis Balompié afronta hoy, jueves 22 de enero de 2026, una de sus salidas más exigentes en la fase de grupos de la UEFA Europa League. Los hombres de Manuel Pellegrini llegan al Toumba Stadium en un estado de forma excepcional tras sellar su pase a cuartos de la Copa del Rey y vencer al Villarreal en Liga. Ahora, el objetivo es trasladar esa inercia positiva al continente para pelear por la primera plaza del grupo.

Actualmente, el Betis ocupa la cuarta posición con 12 puntos, a tan solo uno del Olympique de Lyon. Una victoria en tierras griegas no solo les permitiría soñar con el liderato, sino que blindaría su presencia entre los ocho primeros, evitando así el siempre peligroso playoff previo a los octavos de final. Sin embargo, el PAOK de Salónica no será un rival sencillo: el conjunto heleno es líder en su competición doméstica y encadena seis victorias consecutivas.

Las claves del encuentro: Invicto contra invicto

El partido presenta un choque de estadísticas imbatibles. Por un lado, el Betis es el segundo mejor visitante de la Europa League (dos victorias y un empate lejos del Villamarín) y aún no ha perdido en lo que va de torneo. Por otro, el PAOK ha convertido el Toumba Stadium en un fortín, donde suma una victoria y dos empates en sus tres comparecencias europeas ante su afición.

Pellegrini deberá gestionar la rotación de su plantilla para contrarrestar la intensidad física de los griegos, quienes, situados en la 18ª posición, necesitan sumar puntos con urgencia para no complicarse su continuidad en la siguiente ronda.

Guía práctica: Horario y dónde ver el PAOK – Betis

Para los aficionados que quieran seguir el encuentro en directo, estos son los detalles de la retransmisión:

• Horario: El pitido inicial será a las 18:45 horas (hora peninsular española).

• Estadio: Toumba Stadium (Salónica, Grecia).

• Televisión: El encuentro se emitirá a través de Movistar Plus+ (paquete básico, dial 7). También estará disponible en los canales especializados M+ Liga de Campeones (Movistar 60 / Orange 115) y M+ Liga de Campeones 3.

• Online: Los abonados a dichas plataformas podrán seguirlo a través de sus respectivas aplicaciones y sitios web oficiales.