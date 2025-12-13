El sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, ya tiene combinación ganadora. El afortunado poseedor del cupón con el número y la serie premiados se lleva el premio mayor de seis millones de euros.

Número premiado del Cuponazo

La combinación ganadora del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, es la siguiente:

• Número Premiado: 24842

• Número de Serie: 130

• Premio Mayor: Seis millones de euros

La Función Social de la ONCE

El Cuponazo de la ONCE es parte de las modalidades de lotería organizadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), una entidad clave para la inclusión social y laboral de personas ciegas o con discapacidad visual en España.

Los ingresos generados por la venta de cupones, cuya historia se remonta a la década de 1930, son fundamentales para la financiación de programas y servicios dirigidos a este colectivo, como la formación, el empleo, la accesibilidad, y la promoción de la cultura y el deporte. El formato actual del Cupón Diario se lanzó en 1984 y se ha consolidado como uno de los juegos más reconocidos del país.

NOTA IMPORTANTE: El periódico no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.