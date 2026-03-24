El presidente de la Junta anuncia la disolución del Parlamento y el adelanto de los comicios tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. El líder andaluz justifica la fecha para garantizar la «máxima participación» y alcanzar el verano con un escenario político despejado.

El panorama político en el sur de España ha despejado este lunes su mayor incógnita. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado de forma oficial la disolución del Parlamento autonómico y la convocatoria de elecciones para el próximo domingo, 17 de mayo. La decisión se ha comunicado tras una comparecencia de urgencia posterior a una reunión extraordinaria de su gabinete, poniendo fin a meses de especulaciones sobre el calendario electoral de la comunidad.

Estabilidad y cumplimiento de la legislatura

Durante su intervención, Moreno ha subrayado su compromiso con la estabilidad institucional, destacando que ha logrado completar cuatro años de legislatura, un hito que no se producía en la región desde hace catorce años. A pesar de las presiones para un adelanto previo, el presidente ha defendido su gestión: «Siempre tuve claro que debía llegar al final de la legislatura», ha señalado, recordando que sus adversarios carecían incluso de candidato definido durante gran parte del periodo.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha puesto en valor la aprobación de cuatro presupuestos anuales y la tramitación de 64 proyectos legislativos como prueba de la «vía andaluza», un modelo basado, según sus palabras, en el respeto, el diálogo y la moderación. La elección del 17 de mayo responde a la voluntad de que el nuevo Gobierno esté constituido antes del periodo estival, permitiendo afrontar los próximos meses con «plena capacidad política e institucional».

Un escenario marcado por la incertidumbre internacional

La convocatoria llega en un contexto de complejidad exterior. Moreno ha hecho alusión directa a la escalada bélica en Irán y sus efectos directos en la economía doméstica, especialmente en el incremento del precio de los combustibles y el coste de la vida. Ante esta situación, el presidente ha apelado a la necesidad de gobiernos que aporten «certidumbre» frente a la inflación que afecta a gastos básicos como la gasolina o el alquiler.

En el balance de su mandato, también han estado presentes hitos recientes de la gestión autonómica, como la respuesta al accidente ferroviario de Adamuz y la gestión de las borrascas que situaron a la comunidad en alerta máxima. Eventos que, a juicio del presidente, han servido para dar un ejemplo de «coraje y serenidad».

El reto de revalidar la mayoría

Con el inicio inmediato de la precampaña, Juanma Moreno aspira a revalidar la mayoría absoluta obtenida en 2022. Aunque las encuestas actuales sitúan al Partido Popular en el límite de perder esa hegemonía, el discurso oficial se centrará en la reivindicación de una gestión que pone «el interés general por encima de cualquier ideología».

Finalmente, el presidente ha realizado un llamamiento al resto de las formaciones políticas para desarrollar una campaña «limpia, con honestidad y nobleza», instando a todos los actores a estar a la altura del proceso democrático que se iniciará formalmente en las próximas semanas.