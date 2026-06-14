Matt Damon detalla las extremas condiciones de la nueva producción de Universal Pictures, un proyecto de 250 millones de dólares filmado en IMAX a lo largo de seis países que prescinde del uso de pantallas verdes.

La ambición cinematográfica de Christopher Nolan vuelve a situarse en el centro de la industria cinematográfica internacional con su próximo proyecto, ‘La Odisea’. Tras reconfigurar el cine de superhéroes con su trilogía de Batman, filmar ‘Interstellar’ (2014) y alzarse con el triunfo en los premios Oscar gracias a ‘Oppenheimer’ (2023), el cineasta británico ha asumido la complejidad narrativa de adaptar la obra más célebre de Homero. Con un presupuesto de producción que alcanza los 250 millones de dólares, la propuesta se ha configurado bajo un estricto compromiso con la exhibición inmersiva en salas de cine, priorizando las localizaciones reales y naturales por encima de los efectos digitales generados por ordenador.

El despliegue logístico de la filmación ha sorprendido a miembros veteranos del reparto como el actor estadounidense Matt Damon, quien ha calificado la experiencia como una de las más exigentes de su trayectoria profesional. La producción de Universal Pictures ha completado un total de 91 días de filmación distribuidos en seis países diferentes: Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y Estados Unidos. Este itinerario ha generado un volumen de 610 kilómetros de metraje en formato IMAX, evidenciando una escala de producción equiparable a la épica travesía de Ulises en su retorno a Ítaca.

El Castillo de Santa Caterina y las dificultades de la filmación en Sicilia

La estrategia artística de prescindir del uso excesivo de pantallas verdes e imprecisiones digitales busca ofrecer un espectáculo audiovisual directo para el espectador, aunque ha conllevado importantes dificultades para el equipo técnico y humano. Según recoge un reportaje de la edición estadounidense de la revista GQ, el rodaje se asemejó más a una recreación histórica rigurosa que a la dinámica habitual de un plató cinematográfico convencional de gran presupuesto.

El punto de mayor complejidad geográfica de la producción se localizó en la isla de Favignana, concretamente en el Castillo de Santa Caterina, en Sicilia (Italia). Este escenario histórico se sitúa en la cumbre de una ladera que presenta una altitud de 275 metros. Las condiciones de acceso al emplazamiento se limitaban de forma exclusiva a un sendero caracterizado por un pronunciado trazado de curvas, cuyo ascenso requería un tiempo de 45 minutos a pie para los integrantes del equipo. Para viabilizar las jornadas laborales, la productora ejecutó el transporte del material técnico pesado mediante el uso de helicópteros y procedió a la edificación de una plataforma específica destinada al comedor en la propia superficie de la ladera.

Las declaraciones de Matt Damon sobre las exigencias del director

Matt Damon, galardonado con el premio Oscar y protagonista de producciones de gran escala como ‘Marte’ (2015), ha manifestado su asombro ante la selección de los emplazamientos autorizados por Christopher Nolan. «Las localizaciones fueron durísimas, todas, mucho más que cualquier otra localización en la que haya trabajado antes. Íbamos de una a otra sin parar», ha explicado el intérprete a la citada publicación sectorial.

La dureza de los espacios elegidos para escenificar el texto clásico de Homero motivó reacciones de incredulidad por parte del actor durante el desarrollo de su labor en los diferentes países. «Cuando llegaba a todos esos lugares, pensaba: ‘¿A quién coño se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?'», ha reconocido el profesional al rememorar la toma de contacto con los citados entornos naturales.

A pesar del rigor físico del rodaje, el intérprete ha admitido experimentar una notable sensación de nostalgia y melancolía al evaluar el resultado final de la filmación. El actor asocia este sentimiento a la tendencia actual de los grandes estudios de Hollywood, orientada de forma mayoritaria hacia el empleo recurrente de efectos digitales y entornos virtuales, lo que dificulta la proliferación de proyectos de esta envergadura que apuesten firmemente por la presencialidad y el realismo estructural en sus decorados.

Un reparto de referencia y fecha de estreno en salas de cine

El largometraje se postula como uno de los eventos cinematográficos de la temporada estival debido tanto a la dirección de Christopher Nolan como al perfil de su elenco de actores. Junto a la participación de Matt Damon, el casting principal de la producción se compone de figuras como Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Jon Bernthal, entre otros profesionales de la interpretación.

La distribución oficial de la película correrá a cargo de la compañía Universal Pictures. De acuerdo con el calendario de lanzamientos previsto por la distribuidora, la fecha de estreno en las salas de cine de todo el mundo de ‘La Odisea’ está fijada para el próximo 17 de julio.