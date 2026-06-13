Los aficionados taurinos tienen este sábado 13 de junio de 2026 varias citas destacadas para seguir en directo por televisión. La jornada contará con retransmisiones desde Daganzo de Arriba, Marbella y Arenas de San Juan, con corridas de toros y una novillada sin picadores dentro de distintos certámenes y ferias.

La programación taurina arrancará a las 18:00 horas en Telemadrid, que ofrecerá los toros desde Daganzo de Arriba, en Madrid, dentro de la Copa Chenel. En el cartel figuran toros de La Machamona y Los Eulogios para los diestros Alejandro Marcos, Manuel Diosleguarde y Álvaro Burdiel. La emisión podrá seguirse a través de la señal de Telemadrid y también mediante la retransmisión en directo disponible en la web de la cadena.

Una hora más tarde, a las 19:00 horas, Canal Sur Televisión emitirá desde Marbella, Málaga, la corrida de toros de la Feria de San Bernabé. El festejo contará con toros de El Freixo para un cartel formado por Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David de Miranda. Los espectadores podrán verlo en directo por Canal Sur y a través de su emisión online.

También a las 19:00 horas, Castilla-La Mancha Media retransmitirá los toros desde Arenas de San Juan, en Ciudad Real, con una novillada sin picadores perteneciente al certamen “Promesas de Nuestra Tierra”. Se lidiarán novillos de Hermanos Martín Galán para Israel Aparicio, Álvaro Castillo y Óscar Campos. La cita podrá seguirse en directo por CMM y mediante la emisión en la web de la televisión autonómica.

Horarios y canales para ver los toros este sábado

La tarde taurina del sábado queda organizada de la siguiente manera:

18:00 horas – Telemadrid

Toros desde Daganzo de Arriba, Madrid.

Corrida de toros – Copa Chenel.

Toros de La Machamona y Los Eulogios para Alejandro Marcos, Manuel Diosleguarde y Álvaro Burdiel.

19:00 horas – Canal Sur Televisión

Toros desde Marbella, Málaga.

Corrida de toros – Feria de San Bernabé.

Toros de El Freixo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David de Miranda.

19:00 horas – Castilla-La Mancha Media

Toros desde Arenas de San Juan, Ciudad Real.

Novillada sin picadores – Certamen “Promesas de Nuestra Tierra”.

Novillos de Hermanos Martín Galán para Israel Aparicio, Álvaro Castillo y Óscar Campos.

Con estas tres retransmisiones, los aficionados podrán disfrutar de una tarde completa de toros en abierto, con festejos repartidos entre Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha. La recomendación es consultar con antelación las webs oficiales de cada cadena para acceder correctamente a las emisiones en directo.