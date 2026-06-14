El dúo integrado por Dioni Martín y Ángeles Muñoz publicará su nuevo trabajo musical el próximo 6 de noviembre, en una etapa marcada por la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y una gira con más de 70 conciertos confirmados para 2026.

El grupo musical Camela protagonizará uno de los acontecimientos culturales más destacados de la recta final del año con la publicación de su vigésimo álbum de estudio, que llevará por título ‘Titánicos’. El dúo, integrado por los artistas Dioni Martín y Ángeles Muñoz, presenta este nuevo proyecto discográfico en un momento de madurez profesional, con un trabajo que ha sido elaborado con especial mimo en todos sus apartados, desde el diseño visual de su portada hasta la última nota musical.

La propuesta conceptual del disco recurre a la metáfora de un transatlántico para escenificar la resistencia y la vigencia de la formación en el panorama nacional, manteniéndose lejos del naufragio y de cualquier comentario maledicente. A lo largo de su dilatada trayectoria en la industria, Camela ha fundamentado su éxito en el cariño de su público, la honestidad artística y el desarrollo de una identidad musical inconfundible, elementos que se reafirman en esta nueva producción.

Fecha de estreno y sencillos de presentación del disco

De acuerdo con los datos oficiales de la producción, el álbum ‘Titánicos’ estará disponible en todas las plataformas digitales de reproducción y en los formatos comerciales habituales a partir del próximo 6 de noviembre. Como adelanto y carta de presentación de este trabajo, el grupo ya ha efectuado el lanzamiento de dos singles que se han convertido en éxitos recientes y que forman parte del repertorio oficial del disco.

El primer sencillo promocional es ‘Nunca te he olvidado’, una composición que relata la historia de uno de esos amores que quedan grabados en el alma de las personas de forma permanente a pesar del paso del tiempo. El segundo tema es ‘Tu mirada’, una canción concebida como un manual de conquista. Ambos sencillos cumplen la función de mantener intacta la esencia emocional característica del dúo musical, al tiempo que introducen matices orientados a ampliar su universo musical.

Reconocimientos oficiales y trayectoria intergeneracional

El lanzamiento de este vigésimo álbum se enmarca en una etapa de alta relevancia institucional y profesional para Camela. El grupo musical acumula una trayectoria única dentro de la escena artística de España que supera las tres décadas de actividad, logrando que sus creaciones musicales calen en varias generaciones de seguidores y acompañando a la audiencia desde hace más de treinta años.

Este reconocimiento histórico a su labor se vio refrendado recientemente en el plano institucional. El grupo musical recibió de manos de Sus Majestades los Reyes de España la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, una alta distinción que otorga el Ministerio de Cultura. La presentación de ‘Titánicos’ reafirma la vigencia actual del bando musical y la continuidad de su extraordinaria conexión con el público general.

Innovación y datos de la gira de conciertos en 2026

Aunque Camela cuenta con un sello musical propio e indiscutible en el mercado, la banda no ha dejado de innovar y actualizar sus estructuras de trabajo para asegurar que su marca permanezca plenamente vigente en la actualidad. Esta publicación discográfica coincidirá de forma directa con un periodo de intensa actividad profesional sobre los escenarios de todo el país.

La planificación de la gira de conciertos de Camela para el año 2026 suma ya más de 70 fechas oficiales confirmadas. Esta cifra de contrataciones consolida a la formación como uno de los nombres de la música nacional con mayor capacidad de convocatoria en sus directos, evidenciando que el vínculo del dúo con su base de seguidores se mantiene fuerte y estable con el transcurso de los años.

Referencias previas en la estética del grupo

La línea visual y los contenidos complementarios de ‘Titánicos’ continúan la tendencia de la formación de rendir tributos y hacer guiños a referentes de la cultura popular en sus presentaciones. En las portadas de sus anteriores trabajos de estudio, Dioni Martín y Ángeles Muñoz ya introdujeron elementos inspirados en producciones cinematográficas y de ficción como ‘Piratas del Caribe’, ‘Grease’ y la saga de ciencia ficción ‘Star Wars’, además de coquetear con el universo de la serie de animación ‘Los Simpson’ en uno de sus vídeos musicales oficiales.