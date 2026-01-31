La muerte de una mujer que permanecía ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba ha elevado a 46 el número de víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en el municipio cordobés de Adamuz, según han confirmado este viernes fuentes de la Junta de Andalucía.

Se trata de la primera persona hospitalizada tras el siniestro que fallece, ya que las otras 45 víctimas perdieron la vida en el mismo lugar del accidente. La mujer, de alrededor de 40 años y natural de la provincia de Huelva, viajaba como pasajera en el tren Alvia siniestrado, que concentró la mayoría de los fallecidos.

Con este nuevo fallecimiento, aún permanecen ingresadas 16 personas de las 126 que resultaron heridas en el accidente, atendidas en distintos centros hospitalarios de Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga. Dos de ellas continúan en unidades de cuidados intensivos.

Según ha informado el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en las últimas horas se ha producido una nueva alta hospitalaria y un paciente ha abandonado la UCI, lo que reduce a 16 el número total de ingresados: 15 adultos y un menor.

En cuanto a los pacientes en estado crítico, tras la muerte de la mujer, permanece una persona ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba y otra en la del Hospital San Juan de Dios, también en la capital cordobesa.

El resto de los heridos se encuentran en planta hospitalaria: siete en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, entre ellos un menor; dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva; tres en el Hospital Infanta Elena, también de Huelva; uno en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y otro en el Hospital Vithas de Málaga.