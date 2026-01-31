El sorteo diario de la Bonoloto, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, ha celebrado su combinación ganadora esta noche con premios repartidos entre los acertantes de toda España.



Combinación ganadora de hoy

• Números premiados: 08, 18, 26, 34, 36 y 42

• Complementario: 37

• Reintegro: 3

Con esta combinación, los jugadores optan a premios en las distintas categorías según el número de aciertos obtenidos.

⸻

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios inferiores a 2.000 € pueden cobrarse en cualquier punto de venta oficial de Loterías. Los importes superiores deberán cobrarse en entidades bancarias autorizadas o mediante la página oficial si el boleto fue validado online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar los premios es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo:

La Bonoloto se celebra todos los días excepto los domingos; el próximo sorteo será mañana sábado, con una nueva combinación ganadora.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica oficialmente Loterías y Apuestas del Estado.