La lotería semanal de Loterías de Cataluña, conocida como La Grossa del Divendres ha celebrado hoy su sorteo correspondiente al viernes 30 de enero de 2026. Este juego ofrece importantes premios, incluido un premio principal de 300.000 € al boleto, así como múltiples premios menores según la coincidencia de números.
Combinación ganadora de hoy
- Número premiado: 46586
- Serie: 08
Esta combinación ha resultado agraciada con el premio extraordinario principal de La Grossa del Divendres, dotado con 300.000 € al boleto acertante.
🧾 Cómo funciona La Grossa del Divendres
La Grossa del Divendres es un sorteo semanal que se celebra todos los viernes de cada mes con un premio principal fijo de 300.000 € por boleto acertante de las cinco cifras y serie. En el primer viernes de cada mes, este sorteo puede convertirse en La Grossa del Superdivendres, con premios extraordinarios más altos.
Además del premio principal, también se reparten premios menores por coincidencias parciales de números — por ejemplo, premios por las últimas cinco cifras, por cuatro primeras o últimas cifras y por terminaciones parciales — ofreciendo múltiples oportunidades de ganar.
📌 Información para el ganador
• Cobro de premios: Los premios de La Grossa del Divendres pueden cobrarse en cualquier punto de venta oficial de Loteries de Catalunya o, si se ha jugado online, a través de la plataforma oficial del juego.
• Caducidad: El plazo para reclamar cualquier premio suele ser de 90 días naturales desde la fecha del sorteo, según las normas vigentes de Loteries de Catalunya.
• Próximo sorteo: La próxima edición de La Grossa del Divendres se celebrará el viernes siguiente, con nuevas combinaciones y más premios en juego.
Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona Loteries de Catalunya a través de sus canales oficiales.