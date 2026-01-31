El sorteo del Eurojackpot, la lotería europea con participación en varios países —incluido España a través de la ONCE— se ha celebrado este viernes 30 de enero de 2026 con una nueva combinación ganadora y reparto de premios en distintas categorías.



Combinación ganadora de hoy

Números premiados: 08, 13, 15, 17 y 37

Soles: 03 y 07

Esta combinación corresponde al sorteo celebrado esta noche bajo la modalidad paneuropea de este juego, que ofrece premios desde la primera hasta la duodécima categoría según los aciertos de cada boleto.

Reparto de premios (principales categorías)

En el Eurojackpot de hoy se han registrado varios premios en distintas categorías, entre ellos:

1ª Categoría (5 + 2): 1 acierto en Europa — premio de 17.638.609,90 € aprox.

2ª Categoría (5 + 1): 1 combinación premiada — 1.824.779,00 € aprox.

3ª Categoría (5): 7 combinaciones con premio — 147.012,90 € aprox. cada una

Otras categorías: premios menores desde varios miles hasta importes simbólicos según número de aciertos y soles.

En España no ha habido acertantes de primera categoría, aunque sí de otras categorías con premios significativos.

Información sobre el sorteo

• Cobro de premios: Los boletos premiados del Eurojackpot pueden cobrarse en administraciones de lotería autorizadas, en entidades bancarias colaboradoras o a través de la plataforma oficial online si la apuesta fue adquirida por Internet.

• Plazo de reclamación: El plazo para cobrar los premios varía según las normas de cada país participante, pero en general suele ser de 30 días naturales desde la fecha del sorteo.

• Próximo sorteo: El próximo sorteo del Eurojackpot se celebrará el martes 3 de febrero de 2026, con un bote estimado de 10 millones de euros para la primera categoría.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida la publican los organismos oficiales del Eurojackpot y ONCE a través de sus canales.