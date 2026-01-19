En un giro desconcertante de las tensiones en torno a Groenlandia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vinculado su interés en la isla ártica con el hecho de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz 2025. En una carta dirigida al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, Trump asegura que ya no se siente obligado a “pensar exclusivamente en la paz” debido a que Noruega no le otorgó el galardón que considera merecer.

“Querido Jonas: Dado que tu país ha decidido no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras y MÁS, siento que ya no estoy obligado a pensar exclusivamente en la paz, aunque siempre será lo más importante. Por tanto, ahora puedo pensar primero en lo que es bueno y correcto para EEUU”, escribió Trump, según el diario noruego VG.

En la misiva, Trump también cuestiona la soberanía de Groenlandia y su relación con Dinamarca: “Dinamarca no puede proteger Groenlandia de Rusia o China, y ¿por qué tienen siquiera derechos de propiedad? No existen documentos escritos; es solo porque un barco llegó allí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos que llegaron allí”, señaló, agregando que la OTAN debería actuar a favor de Estados Unidos dado su papel en la alianza.

El año pasado, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien posteriormente cedió simbólicamente el galardón a Trump durante una visita a Washington.

Por su parte, Jonas Gahr Store confirmó la recepción de la carta y reiteró que Noruega mantiene su posición: “Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca, y Noruega apoya plenamente al Reino de Dinamarca en este asunto. También apoyamos que la OTAN refuerce de manera responsable su labor en favor de la seguridad y la estabilidad en el Ártico”. El primer ministro también aclaró que el Nobel de la Paz es otorgado por un comité independiente, no por el Gobierno noruego.

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, respaldó esta postura en un mensaje en la red social X, asegurando: “Sólo Dinamarca y Groenlandia toman decisiones sobre cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia. Siempre defenderé a mi país y a nuestros vecinos aliados. La UE se mantendrá firme”.

Trump, además, ha publicado en Truth Social mensajes en los que amenaza a Dinamarca, afirmando que “ahora es el momento, y ¡se hará!”, refiriéndose a la toma de control de Groenlandia. Expertos daneses en defensa han desmentido que la OTAN haya solicitado a Dinamarca actuar contra una supuesta amenaza rusa en Groenlandia.

La escalada ha tenido efectos inmediatos: la empresa turística que había invitado al enviado especial estadounidense, Jeff Landry, a la tradicional carrera de trineos Avannaata Qimussersua, ha cancelado la invitación ante la creciente tensión diplomática.