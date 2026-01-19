El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero percibió durante varios años pagos del empresario Julio Martínez Martínez, detenido el pasado 11 de diciembre en el marco de la investigación judicial por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Así lo ha confirmado el propio Zapatero, quien sostiene que los ingresos corresponden a “servicios retribuidos de consultoría global” y que fueron declarados legalmente en el IRPF.

Según la información conocida, las cantidades fueron abonadas a través de la sociedad Análisis Relevante, propiedad de Martínez y actualmente bajo investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales. Dicha empresa fue constituida en febrero de 2020 y habría canalizado los pagos al exlíder socialista, que los recibió como persona física, sin sociedades interpuestas.

Tras ser contactado para contrastar los hechos, Zapatero confirmó haber recibido dinero de su amigo, aunque evitó concretar las cifras. En declaraciones, subrayó que las operaciones fueron “legales” y negó de forma tajante cualquier relación entre esos trabajos y el rescate público de Plus Ultra, aprobado en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez por un importe de 53 millones de euros. “No realicé absolutamente ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra ante ninguna autoridad o empleado público”, aseguró.

Zapatero y Martínez mantienen una relación de amistad desde hace años, marcada —según ambos— por su afición común al running, actividad que suelen practicar juntos en la zona de El Pardo. En una entrevista reciente, Martínez negó ser testaferro del expresidente y se definió como “un empresario con más de 30 años de trayectoria que no ha sido testaferro nunca de nadie”.

Martínez ha trabajado como asesor de Plus Ultra durante los últimos seis años. Fuentes de la aerolínea indican que sus encargos se centraban en resolver problemas operativos en Venezuela y que sus funciones se desarrollaban exclusivamente en el país caribeño.

El expresidente también negó haber mantenido relación mercantil alguna con Plus Ultra y reiteró que todos sus ingresos profesionales —procedentes de conferencias, seminarios, consultorías y publicaciones— están debidamente declarados. Asimismo, rechazó disponer de patrimonio oculto en el extranjero y afirmó que actualmente vive de alquiler. Según detalló, su patrimonio inmobiliario se limita a un solar en Madrid y un bungalow en Lanzarote.

Zapatero tiene previsto comparecer próximamente en el Senado a petición del Partido Popular, en el marco de la comisión que investiga el rescate de la aerolínea, para aclarar si tuvo algún tipo de intervención en el proceso.

Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investiga a Plus Ultra y a varios de sus directivos por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado a fondos procedentes de Venezuela. Las pesquisas se centran en varios préstamos concedidos a la aerolínea por sociedades extranjeras relacionadas con el financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza. La causa permanece bajo secreto de sumario tras las recientes detenciones, mientras la Policía Judicial analiza la documentación intervenida.