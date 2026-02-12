Ceuta cuenta este jueves, 12 de febrero de 2026, con el servicio habitual de farmacias de guardia distribuido por zonas para garantizar la atención farmacéutica durante las 24 horas del día. Este sistema permite que los ciudadanos puedan acceder a medicamentos y asesoramiento sanitario fuera del horario habitual, tanto en horario diurno como nocturno.

Según la información disponible para la jornada de hoy, las farmacias de guardia en la ciudad son las siguientes:

Zona Centro: Farmacia Nieto

Farmacia Campo Exterior: Farmacia Puya C.B.

Farmacia Turno de noche: Farmacia Puya C.B.

De este modo, la farmacia Puya C.B. será la encargada de prestar servicio tanto en el área del Campo Exterior durante el día como en el turno nocturno, garantizando la atención farmacéutica fuera del horario comercial.

El sistema de guardias en Ceuta se organiza para cubrir diferentes zonas de la ciudad y asegurar la atención ininterrumpida. Habitualmente, el turno de día se desarrolla entre las 9:00 y las 23:00 horas y el turno nocturno entre las 23:00 y las 9:00 horas, aunque estos horarios pueden variar en festivos o por causas excepcionales.

Se recomienda a los ciudadanos acudir a la farmacia de guardia correspondiente a su zona o al turno indicado en caso de urgencia y llevar la receta médica cuando sea necesaria para la dispensación de determinados medicamentos.