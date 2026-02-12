La Policía Local de Ceuta ha detenido a un conductor que protagonizó una huida a gran velocidad por la barriada del Príncipe Alfonso, poniendo en riesgo a peatones y a otros conductores. El suceso se produjo en la tarde del miércoles y concluyó con la interceptación del vehículo y el traslado del implicado a dependencias policiales.

Según informa El Faro de Ceuta, el conductor, al volante de un Mercedes ML con matrícula inglesa, desobedeció el alto de los agentes y emprendió la fuga por distintas calles del barrio. La persecución se prolongó durante varios minutos, con el vehículo circulando de forma temeraria y sin atender a las señales policiales.

Los agentes iniciaron el seguimiento tras la negativa del conductor a detenerse. El recorrido de la huida se extendió por varias vías del Príncipe Alfonso, hasta que finalmente fue interceptado a la altura de la farmacia de la zona. En ese momento, los agentes lograron abortar la fuga, detener al conductor e inmovilizar el coche.

El incidente generó momentos de tensión entre los vecinos, algunos de los cuales tuvieron que apartarse del recorrido del vehículo para evitar ser alcanzados. La conducción temeraria supuso un riesgo tanto para los agentes como para las personas que se encontraban en la vía pública.

Por el momento, no se han facilitado detalles sobre el motivo de la huida ni sobre la titularidad del vehículo. El detenido será puesto a disposición judicial y, en un primer momento, se le atribuye un presunto delito contra la seguridad vial. La información ha sido recogida por El Faro de Ceuta, medio del que se ha obtenido el relato de los hechos.