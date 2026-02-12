Alrededor de cuarenta personas se manifestaron en la tarde del miércoles por las calles de Ceuta para denunciar la situación del sistema sanitario en la ciudad y exigir mejoras en la atención. La marcha partió desde el Palacio Autonómico y concluyó frente a la Delegación del Gobierno, con consignas en defensa de una sanidad pública “digna” y accesible.

Según informa El Faro de Ceuta, la protesta fue organizada por la Asociación TDAH y sirvió para visibilizar diversas reivindicaciones relacionadas con el funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Entre las principales quejas destacaron la falta de especialistas, las listas de espera, la ausencia de servicio de radioterapia en la ciudad, los traslados a la Península para consultas médicas y la situación de la salud mental infanto-juvenil.

Durante el recorrido, los manifestantes utilizaron megáfonos y pancartas para reclamar mejoras y animaron a los viandantes a unirse. Algunos taxistas mostraron su apoyo haciendo sonar los cláxones. Al finalizar la marcha, los participantes leyeron un manifiesto en el que pidieron “respeto” para la ciudad y para las familias que dependen del sistema sanitario.

La presidenta de la asociación organizadora, Holaya Abdel-lah, subrayó que la atención médica en Ceuta no puede depender de las condiciones meteorológicas o de la conexión con la Península. Reclamó que los pacientes puedan ser atendidos en la ciudad sin tener que desplazarse, especialmente en casos oncológicos o de salud mental. También señaló la necesidad de atraer y estabilizar a profesionales sanitarios mediante incentivos que favorezcan su permanencia.

Otro de los asuntos que centró las críticas fue la atención psiquiátrica a menores. Los manifestantes denunciaron que no existe un especialista estable en psiquiatría infantil en la ciudad, lo que obliga a derivaciones a la Península. Además, señalaron que las listas de espera y la falta de citas empujan a algunos pacientes a recurrir a seguros privados, lo que, a su juicio, genera desigualdades en el acceso a la atención.

A la protesta se sumaron también profesionales sanitarios. El presidente del Sindicato Médico de Ceuta, Enrique Roviralta, acudió como ciudadano y respaldó las reivindicaciones, reclamando más personal y una gestión que priorice la profesionalización del sistema. Asimismo, algunos participantes recordaron casos concretos para ilustrar las dificultades en la atención sanitaria y criticaron la falta de respuesta política.

La manifestación concluyó con el llamamiento a reforzar la sanidad pública en la ciudad y garantizar una asistencia completa y accesible para todos los ciudadanos. La información ha sido elaborada a partir de los datos publicados por El Faro de Ceuta.