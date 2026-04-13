El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa de las farmacias de guardia para este lunes, 13 de abril de 2026. Si necesitas medicación fuera del horario habitual, puedes consultar aquí las opciones disponibles por zonas y el turno nocturno, con los datos de contacto y la franja de servicio indicada.
Estas guardias forman parte del servicio público farmacéutico para garantizar la atención en los momentos en los que el resto de establecimientos no está abierto. A continuación, tienes la relación de farmacias registradas para hoy en Ceuta, organizada por área y con sus horarios correspondientes.
Zona Centro
- Hispania (Centro ciudad) – Dirección: c/. Alcalde Fructuoso Miaja, nº 4 – Teléfono: 956 75 71 35 – Horario: 10:00 a 23:00 – Tipo: Diurna centro ciudad festivo
Campo Exterior
- Lobato (Campo Exterior (Barriadas)) – Dirección: Avda. Ejército Español, nº 10 – Teléfono: 956 50 30 54 – Horario: 10:00 a 23:00 – Tipo: Diurna campo exterior festivo
Turno noche
- Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) – Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) – Teléfono: 956 50 04 20 – Horario: 23:00 a 09:00 (del día siguiente) – Tipo: Nocturna
Recomendación práctica: si puedes, acude con tu receta médica y lleva contigo la información necesaria para facilitar la dispensación. En especial durante el turno nocturno, te ayudará a agilizar la atención y a reducir esperas.