Las farmacias de guardia en la ciudad autónoma continúan prestando servicio para garantizar la atención farmacéutica durante toda la jornada, tanto en horario diurno como nocturno. Este sistema permite a los ciudadanos acceder a medicamentos y asesoramiento sanitario fuera del horario habitual.

Según la información disponible para hoy, las farmacias de guardia en Ceuta son las siguientes:

Centro: Farmacia Hispania

Farmacia Hispania Campo Exterior: Farmacia Nueva

Farmacia Nueva Turno de noche: Farmacia Puya C.B.

El servicio de guardia se organiza por zonas con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos al establecimiento más cercano. De este modo, siempre hay farmacias disponibles durante el día y al menos una durante la noche, asegurando atención las 24 horas ante urgencias o necesidades médicas imprevistas.

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de acudir a la farmacia de guardia correspondiente según la zona y el horario, así como de llevar la receta médica cuando sea necesaria para la dispensación de determinados medicamentos.