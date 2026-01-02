La Nochevieja fue especialmente intensa para los agentes de la Policía Local de Ceuta, que tuvieron que intervenir de forma continuada por las molestias ocasionadas por el uso indiscriminado de material pirotécnico en distintos puntos de la ciudad.

Según fuentes del propio cuerpo, durante el turno nocturno se llegaron a incautar cerca de tres kilos de petardos. Las actuaciones se sucedieron prácticamente sin descanso hasta las dos de la madrugada, con especial incidencia en la zona del Campo Exterior, donde se concentró un elevado número de quejas vecinales por el ruido.

Uno de los dispositivos más destacados tuvo lugar tras detectarse que los petardos estaban siendo lanzados desde el interior de un vehículo que recorría diferentes barriadas de la ciudad. Ante esta situación, los agentes iniciaron un seguimiento que se centró principalmente en la barriada de Juan Carlos I y en la calle Argentina.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en esta última vía, donde se logró identificar al responsable. En el interior se halló una importante cantidad de material pirotécnico, que fue intervenido de inmediato. Asimismo, se tramitaron las correspondientes denuncias por infracción de la ordenanza municipal de ruidos y de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

No fue la única actuación de la noche. La Policía Local tuvo que levantar acta en varios puntos de Ceuta, en la mayoría de los casos por incumplimiento de la normativa sobre ruidos y por el uso no autorizado de petardos.

A pesar de la elevada actividad policial en este ámbito, el balance general de la Nochevieja en la ciudad fue positivo. Fuentes de la Policía Nacional, el Servicio de Bomberos y la Guardia Civil señalaron que la celebración transcurrió con relativa normalidad y sin incidentes graves que destacar.