El espectáculo, celebrado en la Marina, volverá a repetirse este viernes a partir de las 20:30 horas

El cielo de Ceuta se ha convertido este miércoles en un auténtico lienzo tridimensional de luz y color con la celebración de uno de los eventos más esperados del programa navideño: el espectáculo de luces con drones. La cita ha tenido lugar en la Marina, congregando a numerosos ciudadanos que no han querido perderse esta innovadora propuesta. El show se repetirá este viernes 2 de enero, en torno a las 20:30 horas.

Un total de 300 drones y 24 pirodrones han protagonizado cada una de las funciones, dibujando en el aire coreografías sincronizadas que han dado forma a una narrativa visual inspirada en la Navidad. Figuras, símbolos y mensajes se han ido sucediendo ante la mirada atenta del público, que no dudó en sacar sus teléfonos móviles para inmortalizar el momento.

Entre las imágenes más aplaudidas se pudo ver el lema ‘Ceuta, emociona’, así como una caja de regalo, un árbol de Navidad, una estrella, Papá Noel y los Reyes Magos, cuya llegada está ya muy próxima. Tampoco faltaron referencias locales como Hércules o el escudo de Ceuta, reforzando el vínculo entre tradición, identidad y tecnología.

El espectáculo ha llegado de la mano de las empresas Umiles y Grupo Ximénez. Aunque inicialmente estaba previsto para finales de diciembre, las previsiones de lluvia obligaron a aplazarlo hasta los primeros días de 2026.

Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acompañado por miembros del Gobierno local, quienes se sumaron al asombro generalizado que provocó este juego de luces y movimiento en el cielo ceutí.

Con esta iniciativa, Ceuta se suma a otras ciudades españolas que han apostado por este tipo de espectáculos en los que se fusionan la innovación tecnológica y la celebración cultural y navideña. Los drones, equipados con sistemas LED RGB de alta potencia y tecnología de posicionamiento de última generación, permitieron crear figuras dinámicas visibles a más de un kilómetro de distancia.

La incorporación de pirodrones con efectos de chispa fría aportó una mayor intensidad visual y ritmo al espectáculo, consolidando una propuesta que ha dejado una huella memorable en el calendario navideño de la ciudad.