El mejor pádel del mundo aterriza en Florida. El Miami Beach Convention Center acoge esta semana una cita clave del calendario donde Agustín Tapia y Arturo Coello defienden su hegemonía ante el empuje de Galán y Chingotto.

El circuito Premier Pádel 2026 no da tregua. Tras un inicio de temporada trepidante en Riad, Gijón y Cancún, la cuarta parada del calendario nos traslada a Estados Unidos para la disputa del Miami P1. Desde este lunes 23 de marzo, las mejores palas del planeta se citan en el Miami Beach Convention Center para pelear por un título que se decidirá el próximo domingo 29 de marzo.

El análisis del cuadro: Favoritos y cruces explosivos

La competición se divide, como es habitual, en dos frentes de alta tensión. Por un lado, Agustín Tapia y Arturo Coello parten como la pareja a batir tras haber conquistado ya dos títulos en lo que va de año (Riad y Cancún). En su camino hacia la final podrían encontrarse con duplas muy peligrosas como las formadas por Jon Sanz y Coki Nieto, o los siempre combativos Juan Lebrón y Leandro Román Augsburger.

Por el otro lado del cuadro, la atención se centra en Alejandro Galán y Federico Chingotto, campeones en Gijón y grandes favoritos para alcanzar la final dominical. No lo tendrán fácil, pues en su sección aparecen nombres de la talla de Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, así como la consolidada pareja de Momo González y Martín Di Nenno.

Horarios del Miami P1 (Hora peninsular española)

Para seguir el torneo desde España, es fundamental tener en cuenta la diferencia horaria con Florida. La organización ha establecido los siguientes inicios de jornada:

Lunes 23 y Martes 24 de marzo: Primera ronda (Inicio a las 20:00h el lunes y 15:00h el martes).

Primera ronda (Inicio a las 20:00h el lunes y 15:00h el martes). Miércoles 25 de marzo: Segunda ronda (15:00h).

Segunda ronda (15:00h). Jueves 26 de marzo: Octavos de final (15:00h).

Octavos de final (15:00h). Viernes 27 de marzo: Cuartos de final (15:00h).

Cuartos de final (15:00h). Sábado 28 de marzo: Semifinales (A partir de las 17:00h).

Semifinales (A partir de las 17:00h). Domingo 29 de marzo: Gran Final (22:00h).

¿Dónde ver el Premier Pádel de Miami por televisión?

En España, los aficionados disponen de dos plataformas principales para seguir toda la acción en vivo y en alta definición:

Movistar Plus+: Retransmisión de los partidos principales a través de sus canales de deportes. Red Bull TV: Plataforma oficial de streaming que emite de forma gratuita los encuentros a partir de la ronda de cuartos de final.

Cita con la final: Domingo 29 de marzo

El momento cumbre del torneo llegará el domingo. La final femenina abrirá la jornada en la pista central a las 17:00 horas (hora local de Miami), lo que se traduce en las 22:00 horas en la España peninsular. Inmediatamente después de la coronación de las campeonas, se disputará la final masculina para cerrar el evento por todo lo alto.

Torneo 2026 Fecha Campeones Riad P1 Febrero Tapia / Coello Gijón P2 Marzo Galán / Chingotto Cancún P2 Marzo Tapia / Coello Miami P1 Actualidad Por decidir

Este torneo supone la antesala perfecta para el próximo gran evento del calendario: el Qatar Major, que se celebrará del 6 al 11 de abril.