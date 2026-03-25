La propuesta de Carlos Verdejo para dotar a la ciudad de una infraestructura aérea propia marca la agenda parlamentaria, mientras Vox opta por el silencio estratégico para evitar confrontaciones con su ex-portavoz.

El fantasma de las comunicaciones aéreas vuelve a sobrevolar la Asamblea de Ceuta. El diputado no adscrito y representante de la marca política Hispanos, Carlos Verdejo, ha registrado oficialmente una propuesta para que el Pleno inste al Gobierno de España a iniciar los estudios técnicos, económicos y medioambientales necesarios para la construcción de un aeropuerto en la ciudad autónoma.

Un pulso político en la derecha

La iniciativa no solo tiene calado en materia de infraestructuras, sino que ha provocado un movimiento sísmico en el arco parlamentario. Vox Ceuta, formación de la que Verdejo fue número dos y portavoz, ha decidido no presentar ninguna propuesta al próximo Pleno.

Esta estrategia, confirmada por Juan Sergio Redondo, busca evitar que su antiguo compañero pueda enmendar sus iniciativas, eludiendo así un debate directo que la formación prefiere ahorrar en este momento de la legislatura.

Los argumentos de la propuesta

Verdejo sostiene que Ceuta sufre un «aislamiento estructural» que limita la movilidad de los ciudadanos y genera una desigualdad objetiva frente a otros territorios nacionales, incluida la ciudad hermana de Melilla. Según el documento presentado:

Conectividad prioritaria: Se solicita que la infraestructura sea declarada actuación prioritaria para paliar la dependencia casi exclusiva de las líneas marítimas.

Se solicita que la infraestructura sea declarada actuación prioritaria para paliar la dependencia casi exclusiva de las líneas marítimas. Impacto económico: Hispanos argumenta que un aeropuerto sería un motor para la atracción de inversiones, el turismo y la creación de empleo.

Hispanos argumenta que un aeropuerto sería un motor para la atracción de inversiones, el turismo y la creación de empleo. Interés de Estado: La propuesta apela a que la planificación responda exclusivamente al interés general, reforzando la presencia institucional de España en la zona.

Un debate histórico que resurge en 2026

La idea de un aeropuerto para Ceuta no es nueva. Aunque la ciudad cuenta con un helipuerto civil desde 2004, la conexión mediante aviones ha sido una aspiración recurrente:

Año 2000: Bajo la etapa del GIL, un estudio de viabilidad técnica ya consideró posible la construcción de esta infraestructura. Año 2019: El propio Vox incluyó la creación de una comisión de expertos para este fin en su programa electoral. Contexto actual: Las frecuentes interrupciones del tráfico marítimo debido a los temporales han vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las comunicaciones ceutíes.

Con esta maniobra, Verdejo recupera una bandera histórica de la derecha local, forzando al resto de grupos a posicionarse sobre una infraestructura que, de ejecutarse, cambiaría para siempre el modelo de conectividad de la ciudad.