Las farmacias de guardia en Ceuta para este domingo, 25 de octubre de 2026, ya están publicadas en el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Estas son las opciones disponibles por zonas.

Lee tambien: El tiempo en Ceuta hoy, sábado 24 de octubre: poco nuboso y 23 °C

Si necesitas acudir a una farmacia durante el servicio de guardia, ten a mano la receta y revisa la zona correspondiente para localizar el establecimiento indicado.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Zona Centro

DIAZ SEGURA (Centro), C/VELARDE 12, 956 51 16 23

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), 956 50 04 20

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), 956 50 04 20

Recomendación práctica: acude con la receta médica si la necesitas y evita demoras llevando la documentación preparada, especialmente en el turno nocturno.

Lee tambien: Ferry Ceuta-Algeciras hoy, 24 de octubre: horarios

Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

Te puede interesar