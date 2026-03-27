Para garantizar la atención farmacéutica de los ciudadanos durante las 24 horas, el Colegio Oficial de Farmacéuticos ha establecido los turnos de guardia correspondientes a la jornada de hoy. Si necesita adquirir medicamentos fuera del horario comercial habitual, estas son las oficinas de farmacia disponibles:

Zona Centro

Para los residentes en el casco urbano y zonas aledañas al centro de la ciudad, la farmacia de guardia durante el horario diurno es:

Farmacia DE LA PINTA

Campo Exterior

Para las barriadas y zonas periféricas, el servicio de guardia diurno corre a cargo de:

Farmacia PUYA C.B.

Turno de Noche

A partir del cierre del horario comercial y durante toda la madrugada, la farmacia que permanecerá abierta para atender urgencias es: