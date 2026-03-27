El Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE) ha publicado este viernes la convocatoria para adjudicar dos licencias temporales. El objetivo es cubrir las necesidades de hidratación y alimentación de los viajeros que transiten por la zona de embolsamiento hacia Marruecos.

Ceuta | 27 de marzo de 2026

Con la mirada puesta en la próxima Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, la Dirección General de Emergencias y Protección Civil ha dado luz verde a la instalación de puntos de venta de productos básicos en la zona de Loma Colmenar. La medida busca garantizar que quienes esperan para cruzar la frontera tengan acceso a bebidas y alimentos envasados durante los meses de mayor afluencia.

Detalles de la concesión

Las licencias tendrán una vigencia de tres meses, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, con un horario de funcionamiento de 8:00 a 22:00 horas. Según el pliego de condiciones, la actividad estará estrictamente limitada a la venta de:

Bebidas refrescantes.

Alimentos envasados (sin manipulación en el establecimiento).

Ubicaciones y tipos de instalación

Se han designado dos puntos estratégicos para la ubicación de estos puestos:

Avenida Cadi Iyad: En la explanada junto a la parada de autobús. Doctora Soraya: En la zona de estacionamientos frente al acceso a las viviendas.

Los adjudicatarios podrán optar por instalar casetas prefabricadas (de madera o metal) o vehículos móviles (tipo remolque o food truck), siempre que cuenten con la ITV en vigor y cumplan con las normas de decoro e higiene. Como alternativa técnica, el BOCCE también permite la instalación de máquinas expendedoras protegidas por una estructura tipo marquesina.

Requisitos técnicos y sanitarios

Aunque los puestos no dispondrán de aseo propio (ya que la explanada cuenta con aseos portátiles), deberán cumplir estrictas normas:

Cadena de frío: Obligatoriedad de contar con almacenamiento frigorífico.

Obligatoriedad de contar con almacenamiento frigorífico. Seguridad: Instalación eléctrica estanca y sistemas contraincendios portátiles.

Instalación eléctrica estanca y sistemas contraincendios portátiles. Higiene: Materiales ignífugos, lavables y contenedores específicos para residuos.

Criterios de adjudicación y plazos

Para la adjudicación se priorizarán situaciones de vulnerabilidad social. El sistema de puntos valorará:

Situación de desempleo (10 puntos por miembro de la unidad familiar).

(10 puntos por miembro de la unidad familiar). Pertenencia a familia numerosa sin ingresos superiores al SMI.

sin ingresos superiores al SMI. Grados de discapacidad física o sensorial.