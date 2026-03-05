El Tribunal de Instancia de Ceuta ha dictado una sentencia condenatoria firme contra una mujer, identificada como U.S., por un delito de atentado contra la autoridad tras arremeter contra una profesional sanitaria en el ejercicio de sus funciones. Según adelanta El Faro de Ceuta, la acusada reconoció los hechos, lo que permitió alcanzar una conformidad inmediata.

Los hechos: Amenazas e intento de agresión

El incidente se remonta al 26 de septiembre de 2025, cuando la condenada protagonizó un violento altercado en el hospital. Durante la disputa, la mujer no solo intentó agredir físicamente a la enfermera, sino que profirió graves insultos y amenazas de muerte:

«Te voy a esperar fuera, te vas a enterar y te voy a matar», fueron algunas de las expresiones recogidas en el proceso judicial.

La agresión física no llegó a consumarse gracias a la rápida intervención del vigilante de seguridad del centro sanitario, quien logró interceptar a la mujer antes de que alcanzara a la profesional.

Penas impuestas y suspensión de condena

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 ha impuesto las siguientes medidas:

6 meses de prisión: La ejecución de esta pena queda suspendida por un periodo de 2 años , condicionada a que la condenada no vuelva a delinquir en ese tiempo.

La ejecución de esta pena queda suspendida por un periodo de , condicionada a que la condenada no vuelva a delinquir en ese tiempo. Orden de alejamiento: Prohibición de aproximarse o comunicarse con la enfermera afectada durante un plazo de 2 años.

Preocupación en el sector sanitario

Este caso se enmarca en una preocupante oleada de incidentes contra el personal sanitario en la ciudad autónoma. A pesar de que las cifras oficiales de agresiones a veces presentan discrepancias con los datos policiales, este fallo judicial refuerza la protección jurídica de los profesionales de la salud, considerados agentes de la autoridad en el desempeño de su labor.

Al ser una sentencia de conformidad, la resolución es firme y no admite recurso alguno.