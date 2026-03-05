La Ciudad Autónoma y LaLiga han ratificado su compromiso inquebrantable contra la exclusión con la celebración de un taller formativo pionero en la sede de la Real Federación de Fútbol de Ceuta. Según recoge El Faro de Ceuta, este encuentro supone la primera acción pública a nivel nacional dentro del proyecto «Red de Ciudades contra el Odio».

Un frente común institucional

El evento, enmarcado en la estrategia LaLiga VS, contó con un respaldo institucional de alto nivel, incluyendo al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y a los máximos responsables de la Policía Local y la Policía Nacional.

Durante la apertura, el consejero de Deporte, Nicola Cecchi, destacó que el deporte es una «herramienta de transformación social» que no puede ser ajena a los problemas de la sociedad. Cecchi fue tajante al afirmar que:

«El silencio ante el racismo nos convierte en cómplices; la acción nos sitúa como parte de la solución».

Estrategias de detección y prevención

El taller, impartido por el experto Jesús Migallón de la consultora Cidalia, no se limitó a la teoría, sino que ofreció herramientas prácticas para los agentes implicados en el deporte base y profesional:

Detección temprana: Estrategias para identificar conductas discriminatorias antes de que escalen.

Estrategias para identificar conductas discriminatorias antes de que escalen. Protocolos de actuación: Guías claras sobre cómo reaccionar ante incidentes de odio en el campo.

Guías claras sobre cómo reaccionar ante incidentes de odio en el campo. Coordinación: Refuerzo de la comunicación entre clubes, federaciones e instituciones sociales.

Ceuta: Ciudad de convivencia

Por su parte, Susana Sánchez Salazar, adjunta a la Dirección de Asuntos Públicos de LaLiga, agradeció la acogida de la ciudad y subrayó que el fútbol debe ser, ante todo, un espacio de unión. La elección de Ceuta para inaugurar estos talleres no es casual, dada su naturaleza como ciudad diversa y plural, donde cada recinto deportivo debe ser un «lugar seguro» para todos los ciudadanos.