Ceuta mantiene activo su sistema de farmacias de guardia para garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía durante todo el día, incluyendo fuera del horario habitual y en turnos nocturnos. En la jornada de hoy, varias farmacias prestan este servicio en distintos puntos de la ciudad.

En la zona centro, la farmacia de guardia es De la Pinta, que atiende a los usuarios que necesiten adquirir medicamentos o recibir asesoramiento farmacéutico a lo largo del día.

En el Campo Exterior, la farmacia que permanece de guardia es Pérez Rubio, dando cobertura a los vecinos de esta zona y asegurando el acceso a productos farmacéuticos esenciales.

Por otro lado, el turno de noche queda cubierto por Puya C.B., que estará disponible durante las horas nocturnas para atender urgencias y necesidades fuera del horario diurno.

Este sistema de turnos permite que la población cuente siempre con al menos una farmacia operativa, asegurando la continuidad del servicio sanitario y facilitando el acceso a medicamentos en cualquier momento del día.