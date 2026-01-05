Uno de los excarcelados está considerado como presunto cabecilla de la red del narcotúnel entre Ceuta y Marruecos

La Audiencia Nacional ha decretado en los últimos días la puesta en libertad de al menos dos de los detenidos en la conocida como Operación Hades, la investigación que permitió destapar una red dedicada al tráfico de hachís mediante un narcotúnel entre Ceuta y Marruecos. Así lo han confirmado fuentes judiciales a El Faro de Ceuta, medio que ha venido siguiendo el desarrollo del caso desde sus inicios.

Según publica El Faro de Ceuta, las excarcelaciones se han producido con la imposición de una fianza de 20.000 euros, una medida que ya se había aplicado en anteriores autos dictados por el tribunal. Los detenidos se encontraban en prisión preventiva en centros penitenciarios de Ceuta y Galicia tras ser arrestados en distintas fases del operativo desarrollado por Asuntos Internos de la Guardia Civil.

En uno de los casos, el investigado liberado está considerado por los investigadores del Instituto Armado como uno de los presuntos cabecillas de la trama, lo que refuerza la relevancia judicial de la decisión adoptada por la Audiencia Nacional.

Un año del inicio de la investigación

Tal y como detalla El Faro de Ceuta, de manera progresiva la Audiencia Nacional ha ido dictando autos de libertad para la mayoría de las personas detenidas en una de las operaciones antidroga más relevantes y mediáticas de los últimos años. La investigación permitió localizar un narcotúnel cuyo origen se encontraba en una nave industrial del Tarajal, una infraestructura cuyo responsable o gerente todavía no ha sido detenido.

En las próximas semanas se cumplirá un año desde el inicio del operativo, con el que Asuntos Internos culminó una investigación que se había desarrollado durante meses bajo el máximo secreto, en coordinación directa con la Audiencia Nacional y sin informar siquiera a la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta.

Agentes encubiertos y connivencia policial

La investigación, según recoge El Faro de Ceuta, fue clave gracias al uso de agentes encubiertos, que permitieron destapar la existencia de dos organizaciones criminales distintas que compartían un mismo sistema de protección: la presunta connivencia de guardias civiles para evitar la inspección de vehículos pesados cargados de hachís antes de embarcar rumbo a la Península.

Asuntos Internos sostiene estas acusaciones en documentación incorporada al sumario, incluyendo fotografías y pruebas de encuentros mantenidos entre los implicados.

El origen del caso

El origen de la Operación Hades se remonta al 17 de julio de 2023, cuando Asuntos Internos puso en conocimiento de la Audiencia Nacional la posible existencia de una organización criminal entre Ceuta y Algeciras que utilizaba camiones y semirremolques para el transporte de droga, con una estructura de seguridad integrada por agentes que facilitaban información sobre controles y turnos de vigilancia.

Tras la detención inicial de un camionero en la Península, la investigación se centró en Ceuta, considerado el núcleo de la actividad delictiva. La Fiscalía Especial Antidroga interpuso querella por presuntos delitos de tráfico de drogas, organización criminal, cohecho y revelación de secretos, contando Asuntos Internos con el apoyo del CRAIN.

Una pieza separada aún abierta

Aunque la mayoría de los detenidos ha quedado en libertad con cargos, El Faro de Ceuta informa de que permanece abierta una pieza separada que sigue su curso judicial. Esta línea apunta a la existencia de dos redes —una hispalense y otra ceutí—, de las cuales solo una disponía del narcotúnel, localizado en febrero de 2025 tras la inspección de varias naves industriales.

El caso continúa a la espera de juicio, mientras la Audiencia Nacional sigue resolviendo la situación procesal de los implicados.