El Ejecutivo de Pedro Sánchez arranca el año 2026 tratando de blindarse con las grandes cifras macroeconómicas ante un escenario político de extrema fragilidad. Con las relaciones con Junts «rotas» y la necesidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado tras tres prórrogas consecutivas, Moncloa se aferra al dinamismo del PIB y del empleo como su principal escudo político.

A continuación, los hitos económicos y políticos que marcarán este mes de enero:

Los test del INE: EPA y PIB

El Gobierno espera que los datos oficiales de cierre de 2025 ratifiquen la resiliencia española frente a la incertidumbre global. Dos fechas son clave en el calendario:

• 27 de enero: Publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre. Se espera que el paro se mantenga en el entorno del 10,4%.

• 30 de enero: Datos de la Contabilidad Nacional. El PIB cerró el pasado ejercicio con un avance del 2,9%, y para 2026 la inercia positiva apunta a un crecimiento del 2,2%.

Ofensiva por la financiación y la deuda regional

Para atraer a los socios de investidura (especialmente ERC) y tender puentes con las autonomías del PP, el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, activará dos vías en febrero:

1. Condonación de deuda: El Estado asumirá hasta 83.252 millones de euros del pasivo regional.

2. Nuevo modelo de financiación: Hacienda prevé presentar en las próximas semanas una propuesta que eleve la recaudación cedida a las comunidades (más allá del 50% actual del IRPF e IVA) y sustituya las entregas a cuenta por transferencias directas.

Nuevas medidas: Créditos al consumo y SMI

El Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, y el de Trabajo, por Yolanda Díaz, tienen agenda propia para este mes:

• Créditos al consumo: Se aprobará una norma para limitar los intereses abusivos y obligar a un plazo de reflexión de 24 horas antes de que el consumidor pueda aceptar la oferta.

• Salario Mínimo (SMI): Trabajo ha citado a sindicatos y patronal este 7 de enero para cerrar la subida de 2026, que tendrá efectos retroactivos desde el día 1.

El muro presupuestario

A pesar del optimismo económico, la política de bloques sigue encallada. La portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, ha reconocido que el objetivo es llevar las cuentas al Congreso en febrero, pero la negativa de Junts y las exigencias de «financiación singular» de ERC mantienen la aprobación en el aire. Desde Moncloa ya deslizan que, si es necesario, la legislatura continuará incluso con una cuarta prórroga presupuestaria.