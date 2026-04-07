El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha publicado la relación de farmacias de guardia para este martes 7 de abril de 2026. El servicio de guardia farmacéutica garantiza la atención sanitaria durante las 24 horas del día, asegurando que los ciudadanos puedan acceder a medicamentos y productos sanitarios esenciales tanto en horario diurno como nocturno.

Hoy martes están disponibles un total de 3 farmacias de guardia distribuidas entre el centro de la ciudad, las barriadas del Campo Exterior y el turno nocturno. Esta organización permite cubrir todas las necesidades de los ceutíes independientemente de la zona donde se encuentren o la hora a la que necesiten atención farmacéutica.

Zona Centro

Farmacia Gabriel Arredondo Parra – Paseo del Revellín, nº 22 – Teléfono: 956 51 67 29 – Horario: 09:00 a 23:00

Campo Exterior

Farmacia Cruz Blasco – c/. Teniente Coronel Gautier, nº 46 (San José) – Teléfono: 956 50 04 38 – Horario: 09:00 a 23:00

Turno noche

Farmacia Puya, C.B. – c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) – Teléfono: 956 50 04 20 – Horario: 23:00 a 09:00 (del día siguiente)

Para agilizar la atención, especialmente durante el horario nocturno, se recomienda acudir con la receta médica y la documentación necesaria. El personal farmacéutico de guardia está preparado para atender cualquier urgencia sanitaria y proporcionar el asesoramiento necesario sobre medicamentos y tratamientos.