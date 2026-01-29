El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció este jueves que su formación estudiará desde el punto de vista jurídico la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno, dejando abierta la posibilidad de recurrir ante la justicia.

En una entrevista en Antena 3, Feijóo afirmó que el Ejecutivo busca con esta medida “tapar su negligencia” en otras áreas, como el mantenimiento de la red ferroviaria, y que la decisión podría generar un efecto llamada y “abrir la puerta al descontrol migratorio”.

Preguntado sobre si el PP podría presentar un recurso similar al que Vox ya ha anunciado ante el Tribunal Supremo, Feijóo señaló que su partido analizará las condiciones del real decreto desde el punto de vista legal y actuarán solo si hay posibilidades de que el recurso sea admitido y se obtengan sentencias favorables. “Somos un partido bastante fiable en el ámbito jurídico”, añadió.

El líder del PP también criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que sus decisiones sobre inmigración y pensiones buscan más sus propios intereses políticos que los de la ciudadanía. Feijóo acusó a Sánchez de actuar como un “trilero” y de priorizar su continuidad en el cargo por encima de medidas como la revalorización de las pensiones.

Respecto a la renuncia de José Luis Ábalos a su escaño, Feijóo recordó que se ha vinculado a un pacto para financiar su defensa legal y dilatar un juicio, y aseguró que la justicia dispone de mecanismos para esclarecer la gestión del Ministerio de Transportes, un departamento que, según sus declaraciones, ha estado marcado por irregularidades.