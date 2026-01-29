Las exitosas series de Bambú Producciones desaparecen este jueves 29 de enero para dar paso a un especial informativo sobre el funeral de las víctimas del accidente de Adamuz.

Los seguidores de las tardes de La 1 se encontrarán hoy con una ausencia notable. RTVE ha decidido suspender la emisión de sus dos ficciones estrella, ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’, para cumplir con su labor de servicio público. El motivo es la retransmisión en directo del funeral de Estado por los 45 fallecidos en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.

La ceremonia, que estará presidida por los Reyes de España, se celebra en el Palacio de Deportes ‘Carolina Marín’ de Huelva. Debido a la magnitud institucional del evento, la cadena principal de TVE dedicará gran parte de su franja vespertina a la cobertura de este último adiós.

Horario del Especial Informativo

El cambio en la programación afectará exclusivamente al bloque de ficción de la tarde:

17:40 horas: Comienzo del especial informativo (en el horario habitual de Valle Salvaje).

Comienzo del especial informativo (en el horario habitual de Valle Salvaje). 19:30 horas: Finalización de la retransmisión (momento en el que suele concluir La Promesa).

Finalización de la retransmisión (momento en el que suele concluir La Promesa). Conductores: El espacio estará liderado por Pepa Bueno desde los estudios de Madrid y por Diego Garcés, desplazado a Huelva.

Es importante señalar que el resto de la tarde se mantiene sin cambios. Programas como Directo al Grano, Malas Lenguas y Aquí la Tierra se emitirán en sus horarios de siempre tras el cierre del informativo especial.

¿Cuándo vuelven las series?

La espera para los fans será corta. RTVE ha confirmado que ambas producciones retomarán su emisión normal mañana mismo, viernes 30 de enero, retomando las tramas donde se quedaron tras los tensos capítulos del miércoles: