El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes en la sede de Génova una reunión de emergencia tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Al encuentro asistirán el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez, y la exdirectora general de Operaciones de la compañía, Berta Barrero.

Fuentes del PP han explicado que se trata de una “reunión de seguimiento de la emergencia”, en la que también participarán el vicesecretario del partido con competencias en Transportes, Juan Bravo, y la vicesecretaria con competencias en Sanidad, Carmen Fúnez.

Feijóo mantiene contacto permanente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y en las últimas horas ha llamado al exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para recabar información sobre la infraestructura afectada en el accidente.

El Partido Popular ha decidido suspender su agenda de este lunes. “Toda nuestra atención está y estará en Córdoba en estos trágicos momentos”, indicaron las fuentes del partido.