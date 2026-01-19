El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, continuará un día más en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d’Hebron antes de pasar a planta, mientras los médicos afinan el diagnóstico de los síntomas que presenta. Todo apunta a que se trata de una patología inflamatoria, según ha explicado el gerente del centro, Albert Salazar.

Illa ingresó en el hospital barcelonés el pasado sábado tras experimentar dolor lumbar y pérdida de fuerza en las extremidades inferiores. Salazar ha señalado que, tras descartar enfermedades más graves, “todo apunta a que el causante de los síntomas sea un proceso inflamatorio”.

El presidente presentó fiebre durante la pasada noche, lo que refuerza la hipótesis de una posible infección localizada en la zona lumbar. Por ello, se ha iniciado un tratamiento antibiótico mientras se esperan los resultados de los cultivos de las muestras tomadas al paciente.

“Ha pasado una buena noche, con el dolor controlado”, ha asegurado Salazar, quien prevé que Illa permanezca ingresado alrededor de dos semanas. Durante este tiempo, recibirá tratamiento de rehabilitación para recuperar la fuerza en sus piernas. No obstante, el gerente ha subrayado que la duración de la estancia hospitalaria podría reducirse según la evolución del paciente.

El hecho de que Illa no padezca otras patologías se considera un factor favorable para su recuperación. El equipo médico podría comunicar esta tarde el diagnóstico definitivo.