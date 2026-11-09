MADRID / MÁLAGA — El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado su discurso en un nuevo acto de precampaña celebrado en Málaga en la presentación de los ejes fundamentales de su proyecto político. Ante los asistentes, el líder de los ‘populares’ ha puesto el foco en la estabilidad económica, la sostenibilidad del Estado del bienestar y la eficiencia en la gestión pública.

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Durante su intervención, Feijóo ha contraído un triple compromiso clave para la legislatura: garantizar por ley y asegurar el futuro de las pensiones, poner en marcha un plan enfocado en la creación de un millón de nuevas viviendas y acometer una profunda auditoría de las cuentas del Estado para reducir drásticamente el gasto superfluo.

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Estabilidad económica y optimización de recursos

El líder del PP ha incidido en la necesidad de sanear la administración pública y optimizar los recursos disponibles. En este sentido, ha defendido una gestión rigurosa basada en la contención del gasto innecesario dentro de las estructuras del Estado. Para Feijóo, la prioridad absoluta pasa por destinar los recursos públicos a proteger las partidas sociales esenciales, como son las pensiones de los jubilados actuales y futuros.

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Asimismo, en el plano económico y fiscal, el candidato popular ha abogado por aliviar la presión sobre los ciudadanos, criticando la evolución de la fiscalidad en los últimos años y defendiendo que el esfuerzo del trabajo debe verse debidamente recompensado.

Soluciones urgentes ante el problema de la vivienda

Uno de los anuncios más destacados de la jornada ha sido el compromiso formal de promover la construcción y habilitación de un millón de nuevas viviendas. Con esta medida, el PP busca dar respuesta al grave problema de acceso a la vivienda que afecta de manera transversal a jóvenes y familias, incrementando la oferta en el mercado y facilitando fórmulas que dinamicen el sector inmobiliario y la construcción.

Apuesta por una «España seria y fiable»

En clave institucional y de regeneración democrática, Feijóo ha subrayado su voluntad de devolver a España el peso y la reputación en el ámbito internacional. «Me comprometo a que España sea un país serio y fiable, respetado en Europa y en el mundo», ha aseverado ante los simpatizantes congregados en tierras malagueñas.

El acto se enmarca dentro de la ruta de precampaña de los populares de cara a las próximas citas electorales, donde el partido busca proyectar una imagen de alternativa de gobierno centrada en la gestión eficaz, la igualdad de oportunidades y el rigor institucional.