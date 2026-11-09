La Cámara de Comercio y la Ciudad impulsan una nueva edición dotada con 279.000 euros de subvención para frenar el impacto de la crisis y movilizar más de un millón de euros en el sector minorista.

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La Cámara de Comercio de Ceuta, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad y financiada a través del convenio con la Secretaría de Estado de Comercio, ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña de «buybonos» con el objetivo de revitalizar el comercio local aprovechando el tirón de las compras navideñas. La iniciativa arrancará este martes y se prolongará hasta el próximo 23 de diciembre.

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El programa ofrece a los consumidores bonificaciones del 25% en forma de monederos digitales recargables. Cada usuario mayor de edad podrá adquirir un saldo máximo de 300 euros abonando hasta 225 euros, lo que se traduce en una bonificación directa de 75 euros adicionales para gastar en los establecimientos adheridos.

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Impacto económico y preocupación por las barriadas

Durante la presentación de la campaña, el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, acompañado por el consejero de Comercio, Nicola Cecchi, y la directora provincial de Comercio, Natalia Roncero, destacó que esta edición cuenta con una aportación pública de 279.000 euros —superando los 162.000 del ejercicio anterior—, con una estimación de impacto económico superior a 1,1 millones de euros en el tejido comercial de la ciudad.

No obstante, desde la institución cameral se ha advertido de una brecha digital detectada en zonas periféricas como Hadú y otras barriadas, donde la participación de los negocios locales sigue siendo baja. Las autoridades han hecho un llamamiento a fomentar el consumo en el comercio de proximidad para contrarrestar los efectos negativos de la crisis económica y evitar la fuga de compradores durante el próximo puente festivo.