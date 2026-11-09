La agrupación ceutí debutará en las preliminares del certamen gaditano el próximo 13 de febrero, compartiendo cartel con destacados finalistas de la pasada edición.

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El Carnaval de Cádiz ya ha definido su hoja de ruta para la próxima edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), un certamen que arrancará de manera adelantada el 7 de enero. Tras el sorteo celebrado este domingo, se ha dado a conocer el orden de actuación de las preliminares, deparando un estreno de gran calado para la representación ceutí.

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El coro de Ceuta, que concurrirá bajo el nombre de «No tocar» —en la que supone la tercera apuesta consecutiva de Francisco José Sánchez ‘Paquito’ y Jesús Cervantes en las tablas del Gran Teatro Falla—, será el encargado de abrir la sexta sesión de la fase clasificatoria, prevista para el próximo 13 de febrero.

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Una noche de alto nivel competitivo

La agrupación ceutí abrirá una función que estará marcada por la exigencia, al coincidir en la misma noche con referentes destacados del concurso gaditano. Justo a continuación del coro actuarán formaciones de primer nivel como la comparsa «Los plateros» (de Alcalá de Guadaira, tercer premio en 2026) y la propuesta sevillana de Antonio Álvarez ‘Bizcocho’ y Pablo de la Prida («No salimos»).

La sesión se completará con otras reconocidas agrupaciones, como la comparsa «Los escorpiones» de los hermanos Márquez Mateos («Los Carapapas»), la chirigota de Jesús Manuel Selma «El Melli» («Una chirigota sin filtro») y la formación onubense «Volver», configurando una noche de preliminares de máxima expectación para los aficionados al carnaval.