El Estado Mayor ucraniano contabiliza 2.980 bajas enemigas en veicuinticuatro horas, impulsado por el uso intensivo de tecnología de drones en el frente.

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Las Fuerzas Armadas de Ucrania han comunicado este lunes un balance de 2.980 bajas rusas (entre muertos y heridos) contabilizadas durante la última jornada, lo que supone un récord absoluto en el número de pérdidas enemigas reportadas en un solo día desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Esta cifra supera el anterior máximo registrado el pasado 1 de noviembre, cuando Kiev cifró las bajas en 2.500.

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Según las explicaciones del Estado Mayor ucraniano, la precisión en el recuento actual se ve reforzada por el uso generalizado de sistemas de drones, capaces de registrar de forma detallada cada impacto y neutralización en el campo de batalla. Con estos datos, el balance acumulado facilitado por Kiev eleva a más de 1,6 millones las bajas totales infligidas a las fuerzas rusas desde el estallido de la guerra.

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Presión sobre los reemplazos y capacidad de reclutamiento

El alto mando ucraniano subraya que Moscú afronta crecientes dificultades para reclutar nuevos efectivos que sustituyan las continuas pérdidas en el frente, un escenario en el que el Kremlin continúa dependiendo de contrataciones voluntarias remuneradas ante el coste político de decretar una movilización general obligatoria. Informes recientes de inteligencia y filtraciones apuntan a que los muertos acumulados en las filas rusas durante los años de conflicto podrían acercarse a los 400.000, mientras las autoridades ucranianas advierten de que la presión sobre las reservas humanas rusas seguirá intensificándose.