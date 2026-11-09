La presidenta de la Comunidad de Madrid y Alberto González Amador han puesto fin a su relación sentimental, coincidiendo con la preparación de su primer libro de memorias y su apoyo clave en la precampaña del PP.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afronta una etapa de profundos cambios en su esfera personal y pública. Según ha trascendido, la dirigente regional ha puesto fin a su relación sentimental con Alberto González Amador después de cinco años juntos, una ruptura producida tras un periodo de desgaste y que ambos han decidido llevar con absoluta discreción.

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La pareja, cuya relación se hizo pública en mayo de 2021 tras una escapada a Ibiza, ha atravesado en los últimos tiempos una fuerte presión mediática derivada de los procedimientos judiciales que afectaron al empresario. Ahora, ambos continúan sus caminos por separado mientras la presidenta mantiene el foco en su gestión al frente del Gobierno madrileño.

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Proyectos editoriales y agenda política

Este giro personal coincide con un momento de intensa actividad profesional para Ayuso. Por un lado, continúa volcada en la precampaña electoral arropando a Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Por otro, se prepara para el lanzamiento el próximo 2 de diciembre de su primer libro de memorias, titulado «Íntimo» (Editorial Planeta).

En esta obra, la mandataria autonómica repasa pasajes de su infancia en Chamberí, su trayectoria política y episodios personales muy marcados, mostrando una faceta más íntima y alejada del foco institucional en plena ebullición de su carrera política.