La UCO vincula la firma de Rubén Corvillo con MTM 180 Capital, la sociedad del comisionista del ‘caso Koldo’, en el marco de la pieza secreta abierta por la Audiencia Nacional.

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La investigación del denominado ‘caso Koldo’ suma un nuevo frente tras conocerse los detalles de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa. Según la documentación policial, la empresa Corvillo Energy SL, propiedad de Rubén Corvillo —hermano del exchófer de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017, Cristian Corvillo, recientemente detenido—, compró en mayo de 2022 participaciones de MTM 180 Capital SL. Esta última es la mercantil clave de Víctor de Aldama a través de la cual la red percibió 3,3 millones de euros procedentes de los contratos de mascarillas objeto de investigación.

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El documento de los investigadores señala que la entrada accionarial en la firma de Aldama se formalizó ante notario el 12 de mayo de 2022, coincidiendo en la misma fecha con la adquisición de participaciones en otra sociedad vinculada al grupo, Medictrading Consulting Group SL.

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Vínculos societarios y desplazamientos conjuntos

Las pesquisas de la UCO constatan que estas operaciones financieras no representaron un hecho aislado. Diez días antes de la firma ante notario, Aldama y Cristian Corvillo compartieron estancia en un mismo hotel de Málaga, tras lo cual ambos hermanos viajaron a Madrid. Para la Guardia Civil, estos movimientos y alojamientos compartidos refuerzan los indicios de que el exmilitante socialista era conocedor directo de los entramados y relaciones comerciales de la red.

Asimismo, los informes policiales recogen que la empresa de Rubén Corvillo asumió el pago del aval para que Aldama obtuviera la concesión de dos inmuebles municipales en San Roque (Cádiz) destinados a uso hotelero. La información sale a la luz en el marco de la pieza separada y secreta abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que esta misma semana ha conllevado detenciones y registros coordinados por la Fiscalía Anticorrupción.