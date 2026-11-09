WASHINGTON / MADRID — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido públicamente que el desgaste político derivado del conflicto en Irán y el incremento en el coste de la vida fueron los factores determinantes que propiciaron la dura derrota de su partido en las recientes elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms).

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En una valoración sobre los resultados electorales, el mandatario estadounidense ha señalado el impacto directo que las tensiones geopolíticas y los problemas económicos internos han tenido en el electorado, pasando factura a su formación en las urnas.

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Autocrítica y apertura a pactos con los demócratas

Además de apuntar al conflicto exterior y a la inflación, Trump ha admitido que en algunas áreas, como la política de inmigración, es posible que su administración fuera «demasiado lejos», un asunto que movilizó a la oposición y a sectores moderados. Ante este nuevo escenario de pérdida de control en el Congreso, el presidente se ha mostrado abierto a tender puentes y llegar a acuerdos legislativos con los demócratas para desbloquear la gobernabilidad.

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Por otro lado, en el plano internacional, el líder norteamericano ha querido subrayar el esfuerzo militar y financiero de su país, advirtiendo de que exigirá el reembolso íntegro de los costes bélicos a los países aliados protegidos en la región de Oriente Medio. En esta línea, remarcó con contundencia que «sin Estados Unidos, Israel no existiría».

El futuro del movimiento MAGA

Pese al revés electoral, Trump ha reivindicado la influencia decisiva que mantiene dentro de su partido —recordando su peso en el proceso de primarias— y ha defendido la vigencia del movimiento ‘Make America Great Again’ (MAGA). Según el presidente, esta corriente ideológica trascenderá su propio liderazgo personal al basarse, a su juicio, en principios de «sentido común» que seguirán arraigados en la base social estadounidense.