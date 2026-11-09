MURCIA — Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lorca (Murcia) a dos varones como presuntos autores de una serie de delitos de extrema gravedad, entre los que se incluyen detención ilegal, lesiones, agresión sexual, robo con violencia y contra la integridad moral.

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Los arrestados, que cuentan con un amplio historial delictivo, mantuvieron a la víctima secuestrada y sometida a todo tipo de vejaciones físicas y psicológicas durante más de siete días.

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Sometido a brutales agresiones y descargas eléctricas

Según la investigación policial, los hechos se desencadenaron en el marco de supuestas disputas relacionadas con el mundo de las drogas. Durante el cautiverio, que se prolongó por más de una semana, el hombre sufrió torturas constantes y sistemáticas.

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Entre los métodos empleados por los captores figuran palizas propinadas con bates, la aplicación de descargas eléctricas e incluso el uso de pegamento para sellarle los ojos, además de someterle a agresiones sexuales y robos con violencia.

Intervención policial e ingreso en prisión

Tras esclarecer los hechos y liberar a la víctima, efectivos de la Brigada de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Lorca procedieron a la detención de los dos sospechosos el pasado 20 de octubre.

Ambos arrestados fueron puestos a disposición del juzgado de guardia correspondiente, el cual, tras valorar la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de reiteración delictiva, decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza mientras continúa la instrucción del caso.