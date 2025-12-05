La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han manifestado su profundo malestar por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no ofrecer una rueda de prensa tras la XIII reunión de alto nivel entre España y Marruecos.

Ambas organizaciones han solicitado de manera «encarecida» a los servicios de prensa del Ejecutivo que garanticen la presencia de los medios de comunicación para informar sobre los resultados del encuentro bilateral. La APM y la FAPE califican de «inaceptable» que el jefe del Ejecutivo no se dirija a los periodistas, subrayando la importancia de la transparencia y el acceso a la información en asuntos de relevancia internacional.

